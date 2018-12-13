Серебренников снимет фильм по роману «Петровы в гриппе и вокруг него»

К работе над картиной будут привлечены швейцарская и французская киностудии.

Режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм по роману Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него". Об этом в социальных сетях сообщила студия Hype Production.

Сюжет произведения рассказывает о нескольких предновогодних днях автослесаря Петрова и его семьи, каждый из членов которой заболевает гриппом. Продюсированием картины займутся российская студия Hype Film, французы из Logical Pictures, Charades и швейцарская компания Bord Cadre.

Произведение "Петровы в гриппе и вокруг него" вышло в 2016 году. Роман был удостоен приза критического жюри литературной премии НОС и премии "Национальный бестселлер".

Напомним, Кирилл Серебренников вместе с другими сотрудниками "Седьмой студии" проходит делу в хищении крупной суммы денег, которая была выделена на проект по популяризации театрального искусства "Платформа". В данный момент кинематографист находится под подпиской о невыезде.

Фото: ВКонтакте / Кирилл Серебренников