Пять лет колонии дали петербурженке, которая сажала на цепь и морила голодом детей

Женщина издевалась над своими детьми: причиняла физическую и психическую боль, морила голодом, не давала им высыпаться.

В пятницу, 23 сентября, Красногвардейский суд Петербурга приговорил к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 70 тыс. рублей Оксану Фадееву. Она обвиняется в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

Следствие выяснило, что Фадеева жила в доме № 35/1 по проспекту Энергетиков. Женщина издевалась над своими детьми: причиняла физическую и психическую боль, морила голодом, не давала им высыпаться. Фадеева приковывала детей за шею металлической цепью к стене в коридоре.

Женщина частично признала вину. В суде Фадеева сообщила, что использовала цепи потому, что дети ее не слушались.

Фото: piter.tv

