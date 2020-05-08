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Пять лет колонии дали петербурженке, которая сажала на цепь и морила голодом детей
Сегодня, 19:57
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Пять лет колонии дали петербурженке, которая сажала на цепь и морила голодом детей

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Женщина издевалась над своими детьми: причиняла физическую и психическую боль, морила голодом, не давала им высыпаться.

В пятницу, 23 сентября, Красногвардейский суд Петербурга приговорил к пяти годам колонии общего режима со штрафом в 70 тыс. рублей Оксану Фадееву. Она обвиняется в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города. 

Следствие выяснило, что Фадеева жила в доме № 35/1 по проспекту Энергетиков. Женщина издевалась над своими детьми: причиняла физическую и психическую боль, морила голодом, не давала им высыпаться. Фадеева приковывала детей за шею металлической цепью к стене в коридоре. 

Женщина частично признала вину. В суде Фадеева сообщила, что использовала цепи потому, что дети ее не слушались. 

Фото: piter.tv
 

Теги: голод, дети, колония общего режима, сон, суд, цепь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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