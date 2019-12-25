В Петербурге будут судить мигранта, который украл у знакомого телефон и банковскую карту

Деньги были потрачены на личные нужды, а устройство он продал прохожему.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта, ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом рассказали 7 июля в надзорном ведомстве.

В квартире дома в 3-м Рабфаковском переулке обвиняемый забрал сотовый телефон и банковскую карту знакомого и ушел оттуда. По дороге мужчина перевел со счета потерпевшего 5 тыс. рублей на свою карту. Деньги были потрачены на личные нужды, а устройство он продал прохожему.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV