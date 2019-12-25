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В Петербурге будут судить мигранта, который украл у знакомого телефон и банковскую карту
Сегодня, 14:54
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В Петербурге будут судить мигранта, который украл у знакомого телефон и банковскую карту

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Деньги были потрачены на личные нужды, а устройство он продал прохожему.

Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мигранта, ему вменяют п. "в" ч. 2 ст. 158, п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом рассказали 7 июля в надзорном ведомстве. 

В квартире дома в 3-м Рабфаковском переулке обвиняемый забрал сотовый телефон и банковскую карту знакомого и ушел оттуда. По дороге мужчина перевел со счета потерпевшего 5 тыс. рублей на свою карту. Деньги были потрачены на личные нужды, а устройство он продал прохожему. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан таксист за кражи смартфонов у клиентов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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