В Петербурге арестовали мошенников, которые "заработали" почти 40 млн рублей

В Петербурге группу мошенников отправили в колонию общего режима за незаконное переоформление документов на недвижимость.

В Санкт-Петербурге квартирные аферисты во главе Вардана Багдасаряна продали 14 чужих квартир, за что были арестованы. Об этом сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Мошенники занимались "черным риэлторством" с 2006 года. Вардан Багдасарян и его четыре сообщника находили жилье, у которого собственники и наниматели отсутствовали длительный период времени или умерли. По поддельным документам недвижимость забирали, а после перепродавали обычным покупателям.

Таким образом, с 2006 по 2015 год злоумышленники незаконно переоформили 14 квартир. Общая сумма "заработка" - 38,7 млн рублей.

Все подсудимые признали вину. Организатор сообщества получил 4 года в колонии общего режима, двое его "помощников" - 5 и 3 года тюрьмы. Еще двое остались с условными сроками.