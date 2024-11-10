"Коммерсантъ" назвал дату и участников переговоров по Украине в Эр-Рияде

Встреча делегаций России и США запланирована в Саудовской Аравии.

Как стало известно "Ъ", переговоры по Украине с участием российской делегации пройдут 18 февраля в Эр-Рияде. Ожидается участие представителей США, включая госсекретаря Марка Рубио и советника президента по нацбезопасности Майка Уолца.

Ранее Politico сообщало о визите американских чиновников в Саудовскую Аравию для подготовки встречи. В российском МИД не подтвердили состав делегации, но среди возможных участников называли министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Власти Саудовской Аравии заявили, что готовы принять переговоры, однако официального подтверждения даты ранее не было.

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