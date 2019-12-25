"Коммерсантъ": Путин и Байден обсуждали базы России в Средней Азии

Журналисты раскрыли одну из тем, по которой общались политики.

Российский президент Владимир Путин и американский лидер Джо Байден обсуждали базы России в Средней Азии. Об этом рассказали журналисты "Коммерсантъ". Речь идет о мероприятии, которое состоялось в Женеве 16 июня. Глава РФ якобы предложил коллеге совместно координировать действия на афганском направлении. В частности, для этой миссии можно использовать российские военные базы, которые находятся в Киргизии и Таджикистане. Такое взаимодействие между странами приведет к обмену информацией, в том числе той, которая получается с ударных дронов.

Напомним, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база. Ее гарнизон дислоцирован в городах Душанбе и Бохтар. Данный объект - самый крупный за пределами РФ. В состав части входят мотострелковые артиллерийские, разведывательные, зенитные ракетные и другие подразделения. Там же заявлена авиагруппа. Еще одна авиабаза находился в Чуйской области Киргизии. "Кант" действует с 2003 года. Там располагаются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8МТВ.

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Фото: Kremlin.ru