"Колу" перекроют из-за разводки моста через Свирь в воскресенье

Данный мост совмещённый, предназначен для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

В пятницу, 23 июля, пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" предупредила петербуржцев и жителей области, что в воскресенье, 25 июля, федеральную трассу Р-21 "Кола" перекроют из-за разводки моста через реку Свирь.

С 11:10 до 13:10 мост перекроют, чтобы вниз по реке прошла яхта "Уссури". Мост расположен у города Лодейное поле в Ленобласти. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто. Отмечается, что переправа совмещенная и предназначена для одновременного движения автомобильного и железнодорожного транспорта.

В ведомстве просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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Фото: Piter.tv