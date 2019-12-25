Эксперты рассказали, сколько в Петербурге стоит ремонт и дизайн квартиры

За год спрос на услуги дизайнера в Петербурге вырос на 25%.

В пятницу, 23 июля, эксперты сервиса "Авито Услуги" рассказали Piter.tv об анализе рынка. Так, согласно данным, по России дизайнеры стали востребованы на 28% за год, а в Петербурге – на 25%. Работы по дизайну не подорожали, в отличие от самого ремонта, цены на который выросли на 25%.

Средняя стоимость услуг по дизайну интерьера – 1 000 рублей за кв.м, а Петербурге – 1554 рублей. Некоторые услуги дизайнера могут обойтись дороже, чем в прошлом году. Так, подорожали услуги дизайнеров, которые занимаются оформлением и проектированием кухонь.

Также вырос спрос на услуги по 3D-визуализации интерьера. В среднем за виртуальный "квадрат" такая услуга обойдется в тысячу рублей.

Растет спрос и на сами ремонтные работы, по сравнению с маем-июнем прошлого года, прирост составил 12%. Активнее всего россияне ремонтируют ванные – спрос увеличился на 19% год к году, квартиры целиком или проводят отделочные работы (по +12% в каждой категории). На 36% выше стала стоимость работ по обустройству кухни, и на 18% — отделочных работ, в среднем на 33% дороже стала работа электриков. В Петербурге ремонт ванной стоит 801 рубль за "квадрат", отделочные работы – 250 рублей за "квадрат".

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