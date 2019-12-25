Застройщики в Ленобласти менее пунктуальны, чем в Петербурге

Пунктуальность является не менее важным показателем, который оценивают покупатели.

В пятницу, 23 июля, эксперты агентства недвижимости "Прайд Групп" поделились с Piter.tv данными, согласно которым в Ленобласти застройщики в 2,5 раза менее пунктуальны, чем в Петербурге.

Пунктуальность застройщика в вопросе сдачи проектов – наиболее важный фактор, который оценивается покупателем. Власти пытаются избежать новых проблемных застроек, однако из года в год застройщики ухудшают свои показатели по точности ввода своих проектов. Это характерно как для компаний, работающих в Санкт-Петербурге, так и в Ленобласти.

За два года средний срок задержки срока ввода жилых проектов в Петербурге вырос на 34%. Раньше задержка составляла в среднем 3,2 месяца, теперь – 4,3 месяца.

В Ленобласти ситуация обстоит хуже: там средний перенос сроков строительства у застройщиков выше в 2,5 раза, чем в соседнем регионе. К лету 2021 года дольщики Ленобласти в среднем ждут своих квартир 10,8 месяца.

По мнению генерального директора агентства недвижимости "Прайд Групп" Алексея Бондарева, не всегда застройщики напрямую связаны с задержкой. Очень часто проекты подводят поставщики муниципальных коммуникаций. Учитывая, что в Петербурге государственные службы в этом вопросе работают эффективнее, в области же это является серьезной проблемой.

Ранее мы писали, что эксперт рассказал, как девелоперы будут стимулировать продажи жилья.

Фото: Piter.tv