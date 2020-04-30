Эксперт рассказал, как девелоперы будут стимулировать продажи жилья

По мнению эксперта, спрос на недвижимость на данный момент стабильный.

Во вторник, 20 июля, генеральный директор роекта Avenue Apart на Дыбенко Игорь Петров рассказал Piter.tv, как застройщики будут работать в новых условиях и стимулировать продажи жилья.

Петров пояснил, что введенная правительством в прошлом году программа льготной ипотеки поддержала девелоперов. На данный момент времени программа все еще существует, хоть и в усеченном виде. По мнению эксперта, чтобы определить спрос, нужно смотреть на итоги года.

В прошлом году, когда ввели локдаун, продаж не было, но отложенный спрос компенсировал продажи во втором полугодии. Сейчас спрос стабильный, с обычными коррекциями в мае и летом. Игорь Петров

Ставки доступные, поэтому до 80% жилья покупают в ипотеку. К тому же множество компаний рименяют субсидированные и акционные ставки, разработанные совместно с банками.

Платежеспособность населения, безусловно, падает в России, но в крупных городах и их агломерациях остаётся на прежнем уровне. Поэтому мы не ожидаем снижения. Каждый отдел маркетинга застройщиков стимулирует продажи специальными программами и предложениями, это норма жизни, так как пока ещё рынок недвижимости достаточно конкурентный. отметил Петров

Эксперт отметил, что с переходом на эскроу счета, количество новых проектов значительно сократилось и количество полученных разрешений на строительство также сократилось на 60%. То есть мы можем судить о скором сокращении рынка новостроек.

Ранее мы писали, что эксперты объяснили, почему москвичи покупают недвижимость в Петербурге.

Фото: Piter.tv