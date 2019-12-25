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Эксперты объяснили, почему москвичи покупают недвижимость в Петербурге
Сегодня, 15:40
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Эксперты объяснили, почему москвичи покупают недвижимость в Петербурге

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Специалисты назвали три причины.

Стало известно, почему москвичи предпочитают покупать недвижимость в Петербурге. Об этом в среду, 23 июня, сообщили в пресс-службе проекта "Avenue Apart на Дыбенко".

Генеральный директор проекта Игорь Петров рассказал, что москвичей в первую очередь привлекает стоимость петербургской недвижимости, которая в разы дешевле столичной. Он заявил, что средняя цена за квадратный метр в центре Москвы составляет 345 тыс. рублей. В Петербурге стоимость квадратного метра вторичного жилья в центре города оценивается в 200 тыс. рублей, а стоимость квадратного метра первичного жилья составляет 300 тыс. рублей. 

Замечу, что низкая "точка входа" на петербургский рынок жилья делает объекты привлекательными для инвесторов. Это вторая причина,

– говорится в сообщении.

По словам гендиректора, в Петербурге выгоднее сдавать квартиру в аренду туристам. Поскольку ценовая разница между объектам двух столиц достаточно существенная. 

Зачастую москвичи приезжают в Северную столицу по работе или отдохнуть еще одна причина, почему жители Москвы покупают петербургскую недвижимость.

Ранее мы писали, что спрос на "вторичку" в Петербурге снижается два месяца подряд.

Фото: Piter.tv

Теги: москвичи, недвижимость, эксперты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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