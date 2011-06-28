Участок трассы "Кола" перекроют на 2 часа 6 сентября

В среду, 6 сентября, мост через реку Свирь на федеральной трассе "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти разведут на 2 часа. В связи с этим, движение транспорта будет перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Ограничение будет действовать с 13:00 до 15:00. В это время под переправой вниз по реке пройдёт яхта "Святой Петр" с максимальным высотным габаритом 16 м.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов следования.
Ранее мы сообщили о том, что четыре зубра сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленобласти.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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