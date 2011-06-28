Участок трассы "Кола" перекроют на 2 часа 6 сентября

Ограничение будет действовать с 13:00 до 15:00.

В среду, 6 сентября, мост через реку Свирь на федеральной трассе "Кола" в Лодейнопольском районе Ленобласти разведут на 2 часа. В связи с этим, движение транспорта будет перекрыто. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение будет действовать с 13:00 до 15:00. В это время под переправой вниз по реке пройдёт яхта "Святой Петр" с максимальным высотным габаритом 16 м.

Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что четыре зубра сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"