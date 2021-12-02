Четыре зубра сбежали из вольера в одном из охотничьих хозяйств Ленобласти

Отмечается, что зубры не опасны для человека, но подходить к ним близко не следует.

Накануне стало известно о четырёх зубрах, убежавших из вольера в одном из охотничьих хозяйств. Об этом сообщила Дирекция ООПТ Ленинградской области.

Как сообщили специалисты, животные могут находиться на территории государственного заказника "Раковые озёра", а также на побережье Вуоксы, в районе Зелёного мыса и возле населённых пунктов Шлюз Гремучий, Зверево.

Также отмечается, что зубры не опасны для человека, но подходить к ним близко не следует. При обнаружении животных звоните на горячую линию Дирекции ООПТ ЛО: +7 921 636-69-39.

Фото: Дирекция ООПТ Ленинградской области