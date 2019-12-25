В одном из фермерских хозяйств Выборгского района появились зубры

Районная администрация заинтересована в данном направлении и намерена оказывать меры поддержки, направленные на развитие, процветание и увеличение поголовья зубров.

В одном из фермерских хозяйств в поселке Барышево Гончаровского поселения появились зубры. Две недели назад глава К(Ф)Х Андрей Матерухин приобрел в Краснодарском крае четырех животных и стал первым в Ленобласти фермером, который планирует заняться их разведением.

У каждого зубра есть свое имя и паспорт. Мухе – 1 год, остальным животным – 1,5 года, 5 и 6 лет. Кормят их сеном, комбикормом, морковью, свёклой и другими овощами.

Барышево славится в Выборгском районе первой утиной фермой, первой индюшачьей фермой, первым рыбхозяйством, а теперь здесь появилось первое хозяйство по разведению зубров. Районная администрация заинтересована в данном направлении и намерена оказывать меры поддержки, направленные на развитие, процветание и увеличение поголовья зубров Михаил Голоус, начальник сектора сельскохозяйственного производства районной администрации

В бюджете Выборгского района для владельцев личных подсобных и фермерских хозяйств предусмотрены субсидии на возмещение части затрат на приобретение комбикормов, производство и реализацию картофеля и овощей открытого грунта, содержание сельскохозяйственных животных, приобретение сельскохозяйственной техники, минеральных удобрений.

Хозяйство Андрея Матерухина, основным направлением деятельности которого является животноводство, зарегистрировано в декабре 2015 года. Теперь он намерен развивать новое направление – сельский туризм и заявиться на получение гранта "Агротуризм".

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО