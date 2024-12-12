Фермеры Петербурга и Ленобласти увеличили онлайн-продажи почти в три раза

Основными каналами сбыта стали социальные сети и специализированные маркетплейсы.

Фермерские хозяйства Санкт-Петербурга и Ленинградской области резко нарастили объёмы онлайн-торговли. За 11 месяцев 2025 года количество заказов на платформе inSales выросло в 4,3 раза, а выручка — в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет "Деловой Петербург"

Такая динамика соответствует общероссийскому тренду. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, за 9 месяцев 2025 года объём онлайн-торговли в стране вырос на 32%. Россельхозбанк ранее прогнозировал, что продажи фермерских продуктов в интернете в этом году достигнут 80 млрд рублей.

Для большинства хозяйств интернет является единственным способом продать свою продукцию, поскольку себестоимость продаж в офлайне стала настолько велика, что делает реализацию нерентабельной. Михаил Шконда, президент Ассоциации крестьянских хозяйств Ленобласти и Петербурга

По словам руководителя фермы "Дольче Корова" Натальи Морозовой, на онлайн-каналы (соцсети, мессенджеры, специализированные площадки и собственный сайт) сейчас приходится около 50% продаж. Остальное даёт ярмарочная торговля, которая, в свою очередь, привлекает новых клиентов в интернет-магазины.

Помимо собственных сайтов и соцсетей, аграрии активно используют специализированные маркетплейсы, такие как "Своё Родное", где представлены 52 хозяйства из Петербурга и Ленобласти. Также ведётся работа над созданием собственной цифровой платформы для продажи местной сельхозпродукции, однако проект пока ожидает финансирования.

Фото: Piter.TV