Видео: как идет стройка моста через Свирь

Мост через реку Свирь в Подпорожье – самый крупный дорожный объект на востоке Ленобласти за последние 30 лет.

В Подпорожье продолжается строительство важной магистрали Ленинградской области – моста через реку Свирь. Объект возводится в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Мост имеет уникальные характеристики: длина составляет 727 метров, а высота опор – более 30 метров.

Исходными данными для нас была, во-первых, необходимость постоянной транспортной доступности правого берега Свири и обеспечение необходимого подмостового габарита. Поскольку река Свирь относится к первому классу внутренних водных путей, поэтому имеются достаточно серьезные требования к габаритам: русловой пролет имеет ширину 150 метров при высоте подмостового габарита 30 метров от расчетного судоходного уровня, это наложило определенный отпечаток на подходы к мосту и на сооружение в целом. Владимир Садовяк, главный инженер проекта компании-проектировщика

Переправа решит проблему транспортного сообщения двух частей Подпорожья и облегчит логистику на востоке области. Также в планах стройка второй очереди моста, которая позволит увести грузовой транспорт из города.

Это сооружение – составная часть перспективного направления на Петрозаводск, потому что в принципе по правому берегу Свири есть планы проложить дублер трассы "Кола" до Петрозаводска. Для того чтобы, в том числе, обеспечить реконструкцию моста через Свирь в Лодейном поле, он требует внимания. Владимир Садовяк, главный инженер проекта компании-проектировщика

Работы выполняются с опережением графика: на мосту уже сделаны подходы с обеих сторон, установлено электроосвещение.

Мы сейчас на финишной прямой: сейчас занимаемся проезжей частью и мостовым полотном, при наступлении положительных температур сделаем гидроизоляцию, заасфальтируем и будем готовы к сдаче объекта. Сергей Дурягин, руководитель проекта компании-подрядчика

Строительство планируют завершить в конце лета 2023 года, движение по мосту откроют после успешных испытаний.

Видео, фото: Piter.TV