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"Колорадо" уступил "Виннипегу", Ничушкин набрал два очка

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На счету россиянина восемь очков в четырех матчах.

"Колорадо" уступил "Виннипегу" в овертайме со счетом 3:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин набрал два очка по итогам встречи. Россиянин забросил третью шайбу команды, а также помог отличиться Микко Рантанену.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин набрал восемь очков в четырех матчах.

Ранее мы сообщали, что три передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Сиэтл".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: валерий ничушкин, национальная хоккейная лига, хк виннипег джетс, хк колорадо эвеланш
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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