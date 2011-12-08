Три передачи Тарасенко помогли "Сент-Луису" обыграть "Сиэтл"

Гости вырвали победу в овертайме.

"Сент-Луис" одержал победу над "Сиэтлом" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Тревор Хансон" в Ричмонде.

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко поучаствовал в трех заброшенных шайбах. Россиянин помог отличиться Брэйдену Шенну и Джастину Фолку, оформившему дубль. Победную шайбу гости забросили на 62-й минуте встречи.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко набрал пять очков в двух матчах.

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Видео: YouTube / SPORTSNET