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Две передачи Кучерова не спас "Тампу" от поражения в матче с "Филадельфией"

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Его команда вела по ходу встречи со счетом 2:0.

"Тампа" уступила "Филадельфии" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене" в Тампе.

Форвард "Тампы" Никита Кучеров отдал две голевых передачи. Оба раза с его передач отличился Стивен Стэмкос. "Тампа" вела по ходу встречи 2:0, но в итоге уступила.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров набрал пять очков в четырех матчах.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Бостон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, никита кучеров, хк тампа бэй лайтнинг, хк филадельфия флайерз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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