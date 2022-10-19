Гол и передача Зуба помогли "Оттаве" обыграть "Бостон"

Россиянин набрал первые очки в новом сезоне НХЛ.

"Оттава" обыграла "Бостон" со счетом 7:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на арене "Франсис Шаррон" в Оттаве.

Защитник "Оттавы" Артем Зуб набрал два очка по итогам встречи. Россиянин помог отличиться Брэди Ткачуку, а также стал автором седьмой шайбы в ворота "Бостона". Зуб набрал первые очки в нынешнем сезоне НХЛ.

Ранее мы сообщали, что шайба Гаврикова принесла "Коламбусу" победу над "Ванкувером".

Видео: YouTube / SPORTSNET