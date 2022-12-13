"Колорадо" обыграл "Эдмонтон", Ничушкин забросил шайбу

На счету россиянина 10 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Колорадо" обыграл "Эдмонтон" в овертайме со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Болл-Арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота "Эдмонтона". Хозяева отыгрались по ходу встречи со счета 0:3 и вырвали победу в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Валерий Ничушкин провел 27 матчей, забросил десять шайб и отдал 11 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом".

Видео: YouTube / SPORTSNET