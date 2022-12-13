Дубль Капризова принес "Миннесоте" победу над "Нэшвиллом"

Форвард был признан первой звездой матча.

"Миннесота" одержала победу над "Нэшвиллом" со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан первой звездой матча. Россиянин отметился дублем в ворота "Нэшвилла". Также в составе хозяев отличились Брэндон Дюхейм и Райан Хартман.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 56 матчей, забросил 33 шайбы и отдал 33 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" разгромить "Флориду".

Видео: YouTube / SPORTSNET