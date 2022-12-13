Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" разгромить "Флориду"

На счету форварда 15 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Нэшвилл" разгромил "Флориду" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.

Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота гостей, поразив пустые ворота в конце третьего периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 48 матчей, забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" разгромить "Филадельфию".

Видео: Минобороны России