Шайба Тренина помогла "Нэшвиллу" разгромить "Флориду"

"Нэшвилл" разгромил "Флориду" со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Бриджстоун-Арене" в Нэшвилле.
Форвард "Нэшвилла" Яков Тренин принял участие в победе своей команды. Россиянин забросил седьмую шайбу в ворота гостей, поразив пустые ворота в конце третьего периода.
В нынешнем сезоне НХЛ Яков Тренин провел 48 матчей, забросил семь шайб и отдал восемь голевых передач.
Ранее мы сообщали, что шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" разгромить "Филадельфию".
Видео: Минобороны России
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