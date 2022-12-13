Шайба Кузьменко помогла "Ванкуверу" разгромить "Филадельфию"

Россиян набрал 48 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Ванкувер" одержал разгромную победу над "Филадельфией" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Ванкувер" Андрей Кузьменко забросил одну из шайб в ворота гостей. Россиянин пробил вратаря "Филадельфии" в начале второго периода и помог своей команде повести в счете.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Кузьменко провел 55 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 24 голевых передачи.

Ранее мы сообщали, что шайба Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Калгари"

Видео: YouTube / SPORTSNET