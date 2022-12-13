Шайба Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Калгари"

"Рейнджерс" уступил "Калгари" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.
Нападающий "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Во втором периоде россиянин пробил вратаря хозяев. Его команда смогла сравнять счет, но уступила в овертайме.
В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 43 матча, забросил 12 шайб и отдал 20 голевых передач.
Ранее Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
Видео: YouTube / SPORTSNET
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