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Шайба Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Калгари"

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На счету форварда 12 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступил "Калгари" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Во втором периоде россиянин пробил вратаря хозяев. Его команда смогла сравнять счет, но уступила в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 43 матча, забросил 12 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: владимир тарасенко, национальная хоккейная лига, хк калгари флеймз, хк нью-йорк рейнджерс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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