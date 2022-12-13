Шайба Тарасенко не помогла "Рейнджерс" уйти от поражения в матче с "Калгари"

На счету форварда 12 голов в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" уступил "Калгари" в овертайме со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Скоушабэнк Саддлдоум" в Калгари.

Нападающий "Рейнджерс" Владимир Тарасенко отметился заброшенной шайбой. Во втором периоде россиянин пробил вратаря хозяев. Его команда смогла сравнять счет, но уступила в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Владимир Тарасенко провел 43 матча, забросил 12 шайб и отдал 20 голевых передач.

Ранее Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET