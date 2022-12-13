Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

На счету форварда 1202 очка.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин вышел на 50-е место в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против "Нью-Джерси" его команда уступила со счетом 2:5. Малкин оформил дубль в ворота гостей и был признан второй звездой встречи. Всего за карьеру в НХЛ россиянин набрал 1202 (465+737) очка в 1036 матчах.

В нынешнем сезоне Евгений Малкин провел 55 матчей, забросил 21 шайбу и отдал 35 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Капризова не помогла "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Колорадо".

Видео: YouTube / SPORTSNET