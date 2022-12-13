Шайба Капризова не помогла "Миннесоте" уйти от поражения в матче с "Колорадо"

На счету форварда 64 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Миннесота" уступила "Колорадо" со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов был признан третьей звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей. Но это не помогло хозяевам уйти от поражения.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 54 матча, забросил 31 шайбу и отдал 33 голевых передачи.

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Видео: YouTube / SPORTSNET