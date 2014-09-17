Сотрудники "Ленсвета" установят 21 опору и 42 современных светильника.

На улице Васенко установят новые фонари. Там проходят работы по реконструкции наружного освещения. Последний раз фонари на этом участке меняли 39 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по энергетике.

Сотрудники "Ленсвета" установят 21 опору и 42 современных светильника. Там проложат 1,4 километра кабельных линий в земле. Благоустройство восстановят летом 2024 года. Теперь улицу Васенко будут освещать светодиоды мощностью по 100 Вт и 27 Вт.

Реализация проекта обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта и пешеходов, снизит эксплуатационные расходы на обслуживание фонарей. Важно отметить, что в ходе работ на темном участке рядом с колледжем от Кондратьевского проспекта до Лабораторной улицы тоже установят светотехническое оборудование. Пресс-служба комитета по энергетике

В городе на Неве работают свыше 392 тысяч фонарей. Более 50 процентов из них светодиодные.

Ранее мы писали, что на улице Беринга устанавливают новые фонари.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике