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Гудков рассказал Собчак о своей предстоящей свадьбе

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Он сделал предложение своей возлюбленной еще полгода назад.

Ксения Собчак опубликовала на своём Youtube-канале вторую часть интервью с шоуменом Александром Гудковым.

Юморист раскололся и рассказал, что он влюблен жестко. Также Гудков рассказал, что сделал своей возлюбленной предложение еще полгода назад.

Я сделаю всё, чтобы этому человеку было хорошо, я защищаю этого человека, как наседка,

– признался шоумен

Александр Гудков подарил своей любимой кольцо "металлического цвета", она согласилась выйти за него замуж. Свадьбу планируют сыграть летом, но без большого размаха.

Ранее Гудков и Cream Soda устроили "карантинный" рейв на балконах.

Видео: YouTube/ Ксения Собчак

Теги: гудков, свадьба, собчак
Категории: Лента новостей, Новости России,

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