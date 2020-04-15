Гудков рассказал Собчак о своей предстоящей свадьбе

Ксения Собчак опубликовала на своём Youtube-канале вторую часть интервью с шоуменом Александром Гудковым.
Юморист раскололся и рассказал, что он влюблен жестко. Также Гудков рассказал, что сделал своей возлюбленной предложение еще полгода назад.
Я сделаю всё, чтобы этому человеку было хорошо, я защищаю этого человека, как наседка,
– признался шоумен
Александр Гудков подарил своей любимой кольцо "металлического цвета", она согласилась выйти за него замуж. Свадьбу планируют сыграть летом, но без большого размаха.
Ранее Гудков и Cream Soda устроили "карантинный" рейв на балконах.
Видео: YouTube/ Ксения Собчак
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