В Петербурге началась процедура банкротства "Книжной лавки писателей"

За организацией числится долг в 4,5 млн рублей.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввёл процедуру наблюдения в отношении АНО "Книжная лавка писателей", которому принадлежит одноимённый книжный магазин на Невском проспекте. Иск был подан со стороны компании по управлению недвижимым имуществом ООО "Скид". Об этом сообщается на сайте суда.

В качестве временного управляющего организации назначен Дмитрий Ражев из союза арбитражных управляющих "СРО "Дело". Также известно, что ООО "Скид" относится к "Бизон Групп", принадлежащей миллиардеру Станиславу Логунову.

Истец заявил, что у старейшего книжного магазина в Северной столице имеется долг размером в 4,5 млн рублей. Он был получен в результате цессии: АНО "Книжная лавка писателей" обращалось к представителям "Скида" в 2021 году, когда у магазина не было собственных средств, чтобы погасить долги. В итоге деньги заёмщик так и не вернул.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец отсудил у УК более 30 тысяч рублей за испорченные продукты.

Фото: Piter.TV