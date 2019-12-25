"Класс не имеет значения". Назван безопасный вес рюкзака для школьников

Ранец со школьными принадлежностями не должен превышать 10 % от массы тела ученика.

При выборе рюкзака нужно опираться на то, что его общий вес вместе с учебниками и канцелярией не должен превышать 10% массы тела ребёнка, независимо от его возраста и в каком классе он учиться. Для первоклассника, например, это около 1,5 килогграмов, рассказала в беседе с 360.ru врач-педиатр Юлия Сиверцова.

По словам специалиста, при определении допустимой нагрузки важно учитывать не возраст или класс, а именно физические параметры ребенка – это его рост и вес.

Мы прекрасно понимаем, что и в первом, и в пятом классе вес детей может быть абсолютно разным, так же, как и рост. Поэтому класс не имеет значения. Юлия Сиверцова, педиатр

Эксперт отметила, что для ученика первого класса со среднестатистическими антропометрическими данными вес рюкзака должен не превышать около 1,5 киллограммов Но для пятиклассника этот показатель составит уже 2,5 киллограмма.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)