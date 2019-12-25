"Кировский завод" вложит в свою модернизацию 22 млрд рублей

Благодаря этому проекту в Петербурге появится более 900 рабочих мест.

Одна из крупнейших машиностроительных компаний России "Кировский завод" (Санкт-Петербург) планирует вложить в модернизацию комплекса 22 млрд рублей. На ПМЭФ соглашение подписали власти города и руководство завода.

На заводе появится новое предприятие по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов, а также новая газопоршневая электрическая станция. комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга

На реализацию данного инвестиционного проекта, по предварительным оценкам, понадобится 6 лет. Также благодаря этому в Петербурге появится более 900 рабочих мест.

Ранее Северо-Западный банк СберБанка подписал соглашение с лидером животноводческого рынка.

Фото: ВКонтакте / Кировский завод