Северо-Западный банк СберБанка подписал соглашение с лидером животноводческого рынка

Документ предусматривает финансирование деятельности компании, а также сотрудничество в рамках экосистемы Сбера.
Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка СберБанка:
Подписание сегодняшних соглашений затрагивало 2 аспекта: финансовую часть, а также соглашение о продвижении и покупке сервисов экосистемы Сбера, которые будут помогать компании осуществлять свой бизнес в цифровом, более продвинутом варианте. Надеемся, что эта синергия даст хороший результаты как нам, так и группе компаний РБПИ.
На внедрение инновационных разработок, технологических решений банка и компаний экосистемы Сбера было направлено второе соглашение Северо-Западного банка на ПМЭФ-21.
Документ о стратегическом сотрудничестве подписали с Группой Компаний "Евроинвест Девелопмент". Общий объём финансирования проектов девелопера банком превышает 19 млрд рублей, в том числе по программе льготного кредитования МЭР.
Настоящее соглашение усилит взаимодействие в области развития цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса компании.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все