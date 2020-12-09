Северо-Западный банк СберБанка подписал соглашение с лидером животноводческого рынка

Соглашение о сотрудничестве с ООО «УК РБПИ Групп» подписали в рамках Петербургского международного экономического форума. В настоящее время «РБПИ Групп» реализует несколько крупных инвестиционных проектов в Калининградской области в сфере сельского хозяйства.

Документ предусматривает финансирование деятельности компании, а также сотрудничество в рамках экосистемы Сбера.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка СберБанка:

Подписание сегодняшних соглашений затрагивало 2 аспекта: финансовую часть, а также соглашение о продвижении и покупке сервисов экосистемы Сбера, которые будут помогать компании осуществлять свой бизнес в цифровом, более продвинутом варианте. Надеемся, что эта синергия даст хороший результаты как нам, так и группе компаний РБПИ.

На внедрение инновационных разработок, технологических решений банка и компаний экосистемы Сбера было направлено второе соглашение Северо-Западного банка на ПМЭФ-21.

Документ о стратегическом сотрудничестве подписали с Группой Компаний "Евроинвест Девелопмент". Общий объём финансирования проектов девелопера банком превышает 19 млрд рублей, в том числе по программе льготного кредитования МЭР.

Настоящее соглашение усилит взаимодействие в области развития цифровых технологий для повышения эффективности бизнеса компании.