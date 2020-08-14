"Кириллический" лабиринт у Манежа открыт для всех желающих

Впечатляющая экспозиция является частью проекта "Тридцать три знака". Любой желающий может проследить в ней эволюцию русского языка.

На площади у Центрального выставочного зала "Манеж" в Петербурге 14 августа открылась инсталляция "Лабиринты кириллицы", посвященная эволюции русского языка. Художественно-просветительский объект за авторством художника Юрия Гордона является главной инсталляцией масштабного проекта "Тридцать три знака".

Настоящий лабиринт с тремя дорожками и выходом на небольшую смотровую площадку расписан кириллическими знаками разных эпох и народов. На протяжении всего маршрута визуальное впечатление будет подкрепляться ценной исторической информацией. Вместо экскурсоводов – QR коды с дополненной реальностью.

"Лабиринт кириллицы" является не только художественным, но и, по-настоящему, научно-исследовательским проектом. И лабиринт показывает нам пути развития кириллической письменности, начиная от ее возникновения, и, например, через романтические истории петровской реформы, которые радикальным образом поменяла внешний облик кириллического печатного шрифта… Митя Харшак, куратор проекта, дизайнер

Начинаем мы, очевидно, с Кирилла и Мефодия, которые создали вовсе не кириллицу, как многие считают, а глаголицу – первое славянское письмо. Все, кто хотят об этом узнать – идут по маленькому маршруту. Дальше мы идем к Клименту Охридскому, ученику Кирилла и Мефодия и одному из авторов того, что мы сейчас уже называем кириллицей. А она, в свою очередь, была всего лишь расширенным греческим алфавитом, в который добавили звуки, характерные только для славян… Юрий Гордон, автор проекта, художник

Проект является продолжением серии выставок уличного искусства под названием "Музейная линия". Присутствовавший на открытии вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин отметил, что из-за коронавируса такая форма подачи как никогда актуальна.

Когда мы задумывали этот проект, то еще не было COVID-19, мы просто думали, как вывести музеи за пределы своих стен – новым языком объяснится с нашим городом. То, что случилось сейчас – актуально как никогда. Владимир Княгинин, вице-губернатор Петербурга

Видео: Piter.TV