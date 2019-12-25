"Кинопоиск HD" выпустит сериал про Ельцина

Сценарий будет основан на книге Михаила Зыгаря "Сердечный приступ".

Портал "КиноПоиск HD" собирается выпустить сериал "Сердечный приступ", который расскажет о том, что происходило в нашей стране в 90-е гг.

Сюжет основан на одноименной книге Михаила Зыгаря, которая должна выйти в свет осенью этого года. История расскажет о событиях и действующих лицах России середины 1990-х гг. В частности, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках.

Сериал, состоящий из 8 эпизодов, можно будет посмотреть только на сайте "Кинопоиск HD". Съемочный процесс еще не начался, также остается загадкой, кто сыграет главные роли. Известно, что съемки стартуют после выхода книги.

Ранее мы писали, что "КиноПоиск HD" выпустит семь новых сериалов.

Фото: Kremlin.ru