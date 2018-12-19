"КиноПоиск" назвал фильмы, популярные у россиян во время карантина

На первом месте оказался фантастический боевик "Заражение" о смертельном вирусе.

Фильм "Заражение" Стивена Содерберга и российский сериал "Колл-центр" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова были самыми популярными среди пользователей "КиноПоиска". Об этом сообщила пресс-служба портала.

На первом месте оказался фантастический боевик "Заражение" о смертельном вирусе, с которым борются врачи. С такой же периодичностью россияне искали информацию о фильмах "Джентльмены" Гая Ричи, "Холоп" Клима Шипенко.

На второй строчке расположился комедийный проект "Последний министр" Романа Волобуева, на третьей – биографическая драма "Магомаев" с Милошем Биковичем. Анализ проводился за период с 16 по 29 марта. Всего за март у сервиса было более 50 миллионов уникальных пользователей.

Ранее кинокритик назвала идеальный фильм для просмотра в самоизоляции.

Видео: YouTube/ В Рейтинге; Тимур Киноведов; Top100kinoTV