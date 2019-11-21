Пара обручилась.

В четверг, 21 ноября, стало известно, что Киану Ривз сделал предложение своей возлюбленной Александре Грант. Об этом сообщило издание Globe.

По данным инсайдера, пара обручилась. Отметим, что Киану Ривз пока не делал никаких публичных заявлений по этому поводу. В своих Instagram-аккаунтах парочка постит фото на отдаленные темы. Так, у Ривза его фотография на байке, а у Александры радуга. Однако, фанаты атакуют знаменитостей вопросами о помолвке в комментариях.

Отметим, что Киану Ривз долгие годы сохранял статус одинокого секс-символа. Фанаты актера заявили, что счастливы за него.

Ранее Piter.TV рассказал о биографии Александры Грант.

Фото:grantalexandra / instagram, keanu_reeves_demons/ instagram

Видео:gwen Lowereeves, Matthieu Westwood, TIME, Andrey Solomatin, Artnewsive/YouTube