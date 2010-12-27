Новая возлюбленная Киану Ривза. Что известно об Александре Грант

Киану Ривз завел девушку — впервые за последние 20 лет.

Киану Ривз впервые за долгие годы появился на официальном мероприятии вместе с девушкой. Его 46-летней спутницей стала Александрой Грант. Американская пресса уже около месяца обсуждает возможную тайную женитьбу звезды. Piter.TV собрал самые интересные факты о новой девушке Киану Ривза.

Кто такая Александра Грант

Александра Грант—художница, организатор арт-выставок и филантроп, основавшая благотворительный фонд grantLOVE. Её работы регулярно выставляются в лучших музеях Парижа, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Грант 46 лет и она на 10 лет моложе Ривза. Однако, "седой" цвет волос добавляет ей лет, поэтому поклонники вначале прибывали в недоумении.

Александра является активным пользователем Instagram. На её аккаунт подписано более 33 тысяч человек.

Как познакомились Киану Ривз и Александра Грант

Киану Ривз и Александра Грант в 2009 году на одном из светских мероприятий. Они сошлись благодаря страсти к искусству. Более того, а 2011 году они выпустили совместную книгу мрачных стихотворений "Ода счастью". Ривз написал стихи, а Грант их проиллюстрировала.

В 2016 Ривз и Грант снова выпустили книгу под названием "Тени". На 112 страницах книги ее авторы объединили иллюстрации с короткими меланхоличными стихотворениями, в которых актер рефлексирует над смыслом жизни.

Через год Грант и Ривз основали совместный бизнес X Artists "Books. Александра и Киану решили публиковать произведения лишь тех авторов, которые не причисляют свои произведения к какому-либо жанру.

Выход в свет

Фанаты заподозрили неладное, когда на июньском показе Saint Laurent в Малибу актер и художница нежно держались за руки. После в прессе появились многочисленные фотографии от ушлых журналистов.

Ривза и Грант часто заставали вместе. Отметим, что Киану Ривз долгие годы сохранял статус одинокого секс-символа и избегал вопросов о личной жизни. Напомним, что последние отношения у актера были с Дженнифер Сайм. В 1999 году у пары родилась дочь Аву. Ребенок появился на свет мертвым. Спустя два года возлюбленная Ривза погибла в автокатастрофе.

Реакция на роман Ривза и Грант в соцсетях

Фанаты Киану Ривза разделились на два лагеря. Одни безумно рады за актера, другие не оценили новую избранницу знаменитости. Пользователей в соцсетях смутила внешность Александры. Из-за "серых" волос фанаты подумали, что возлюбленная Ривза вдвое старше его.

Фанаты голливудского актера отметили, что если Киану Ривз встречается с Александрой Грант, значит "она потрясающая". Напомним, что в июле 2019 года актер взорвал интернет добрым поступком. По дороге на съемочную площадку Ривз заметил плакат фанатки с надписью "Ты потрясающий" и остановился, чтобы подписать его.

Фото:grantalexandra/instagram, скриншоты с Twitter, Jordan Strauss / Invision / AP