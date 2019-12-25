Таможенник на KIA Sorento насмерть сбил велосипедиста под Выборгом

По данному ДТП возбуждено уголовное дело.

Смертельное ДТП произошло вечером 7 октября под Выборгом. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 116-ом километре дороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг". По предварительной информации, KIA Sorento выехал на встречную полосу, где сбил 39-ленего велосипедиста, врезался в дорожный знак и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался.

За рулём иномарки находился 55-летний начальник отделения Выборгской таможни, который ранее уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По данному ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате в Московском районе.

Фото: Piter.tv