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Таможенник на KIA Sorento насмерть сбил велосипедиста под Выборгом
Сегодня, 11:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Таможенник на KIA Sorento насмерть сбил велосипедиста под Выборгом

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По данному ДТП возбуждено уголовное дело.

Смертельное ДТП произошло вечером 7 октября под Выборгом. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Авария произошла на 116-ом километре дороги "Зеленогорск-Приморск-Выборг". По предварительной информации, KIA Sorento выехал на встречную полосу, где сбил 39-ленего велосипедиста, врезался в дорожный знак и съехал в кювет. Велосипедист от полученных травм скончался.

За рулём иномарки находился 55-летний начальник отделения Выборгской таможни, который ранее уже привлекался к административной ответственности за превышение скорости. По данному ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате в Московском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: kia sorento, смертельное дтп
Категории: ДТП, Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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