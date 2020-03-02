Иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате в Московском районе

Школьницу с сотрясением мозга и переломом лонной кости госпитализировали.

В четверг, 7 октября, в Московском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Установлено, что на пересечении улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина 60-летний мужчина за рулем Kia Ceed при повороте направо не заметил и сбил 9-летнюю девочку на самокате. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.

Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и переломом лонной кости в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина.

Фото: pexels.com