Иномарка сбила 9-летнюю девочку на самокате в Московском районе

В четверг, 7 октября, в Московском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадала 9-летняя девочка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Установлено, что на пересечении улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина 60-летний мужчина за рулем Kia Ceed при повороте направо не заметил и сбил 9-летнюю девочку на самокате. Школьница переходила дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга и переломом лонной кости в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в жестком ДТП с пятью машинами на Володарском мосту пострадал мужчина.
Фото: pexels.com
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