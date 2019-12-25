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"Камаз" создаст свой электромобиль на базе "Камы-1"
Сегодня, 14:30
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smirenny

"Камаз" создаст свой электромобиль на базе "Камы-1"

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Компания будет сотрудничать с Петербургским политехническим университетом.

На базе  электрического смарт-кроссовера "Кама-1" решено создать легкий коммерческий электромобиль, сообщил ТАСС со ссылкой на гендиректора компании "Камаза" Сергея Когогина.

Специалист отметил, что в электротранспорте начнут увеличивать мощность двигателям, чтобы перейти через платформу на коммерческий транспорт. Когогин уточнил, что изменят конструкцию шасси, а вся архитектура электроники останется той же. Далее автомобиль разработают в сегменте легкого коммерческого транспорта. 

По тяжелым электромобилям "Камаз" работает самостоятельно, без Политеха

уточнил гендиректор компании.

Напомним, что "Кама-1" – это компактный трехдверный электрический смарт-кроссовер, впервые представленный на "Вузпромэкспо-2020" 10 декабря. Он может проезжать  более 250 км без подзарядки и разгоняться до 150 км/ч, а также работать при температуре до -50 градусов. В салон поместятся 4 пассажира.

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Фото: Piter.TV

Теги: камаз, электромобиль на базе камы-1
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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