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Петербургский Политех представил первый российский электрокар

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"КАМА-1" стал первым российским электромобилем категории М1.

В Научно-исследовательском корпусе "Технополис Политех" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили образец электромобиля "КАМА-1", разработанного и изготовленного на основе технологии цифровых двойников и наукоемких платформенных решений.

"КАМА-1" стал первым российским электромобилем категории М1, "с нуля" разработанным инженерами-политехниками на основе технологии цифровых двойников (Digital Twins).

Фото и видео: Piter.tv

Теги: политех, элетромобиль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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