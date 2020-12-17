Петербургский Политех представил первый российский электрокар

"КАМА-1" стал первым российским электромобилем категории М1.

В Научно-исследовательском корпусе "Технополис Политех" Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) представили образец электромобиля "КАМА-1", разработанного и изготовленного на основе технологии цифровых двойников и наукоемких платформенных решений.

"КАМА-1" стал первым российским электромобилем категории М1, "с нуля" разработанным инженерами-политехниками на основе технологии цифровых двойников (Digital Twins).

Фото и видео: Piter.tv