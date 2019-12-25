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"КамАЗ" загорелся в Пушкинском районе
Сегодня, 14:25
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mook1

"КамАЗ" загорелся в Пушкинском районе

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Другие автомобили на стоянке грузовиков не пострадали.

Пожар охватил большегрузный автомобиль в Пушкинском районе Петербурга. Как рассказал Piter.tv источник в экстренных службах, на стоянке грузовиков в 3-м Бадаевском проезде загорелся автомобиль "КамАЗ".

Около полудня в субботу, 20 марта, стало известно о возгорании. Выяснилось, что в грузовике, который принадлежит частному предпринимателю, полностью выгорели сгораемые части. Пожар удалось потушить спустя час после вызова спасателей.

Ранее мы сообщали о том, что в квартирном пожаре на Коллонтай пострадал мужчина. Петербуржца госпитализировали с ожогами и отравлением дымом.

Фото: Piter.tv

Теги: камаз, пожар, пушкинский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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