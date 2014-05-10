"Калгари" обыграл "Эдмонтон" в матче второго раунда Кубка Стэнли

Команды забросили на двоих 15 шайб.

"Калгари" одержал победу над "Эдмонтоном" со счетом 9:6 в матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на арене "Скотиабанк Саддлдом" в Калгари.

Самым результативным в составе хозяев стал Мэттью Ткачук. Форвард отметился хет-триком. Лучшим в составе "Эдмонтона" стал Коннор Макдэвид, набравший четыре очка. "Калгари" повел в серии, следующий матч состоится в ночь на 21 мая.

Ранее мы сообщали, что Кучеров повторил достижение Малкина и Кросби по очкам в плей-офф НХЛ.

Видео: YouTube / SPORTSNET