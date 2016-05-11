Кучеров повторил достижение Малкина и Кросби по очкам в плей-офф НХЛ

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров установил очередной рекорд в матчах Кубка Стэнли.
В игре второго раунда против "Флориды" его команда добилась победы со счетом 4:1. Россиянин отметился заброшенной шайбой и передачей.
Кучеров стал третьим действующим игроком НХЛ, кому удалось набрать не менее двух очков в 40 матчах плей-офф. Это третий результат после нападающих "Питтсбурга" Сидни Кросби (67 матчей) и Евгения Малкина (53 матча).
Ранее мы сообщали, что гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Сент-Луис".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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