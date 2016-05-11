Гол Ничушкина помог "Колорадо" обыграть "Сент-Луис"

Россиянин набрал четыре очка в пяти играх.

"Колорадо" обыграл в овертайме "Сент-Луис" со счетом 3:2 в первом матче второго раунда Кубка Стэнли. Игра прошла на "Болл-арене" в Денвере.

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Он был признан третьей звездой матча. В нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ россиянин набрал четыре очка в пяти играх.

Следующий матч между "Колорадо" и "Сент-Луисом" состоится в ночь на 20 мая.

Ранее мы сообщали, что гол Панарина помог "Рейнджерс" выйти во второй раунд Кубка Стэнли.

Видео: YouTube / SPORTSNET