К концу недели Северную столицу остудят дожди

Атмосферное давление снизится в течение дня, а влажность воздуха составит 78%.

В пятницу, 20 июля, в Северной столице ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра.

Синоптики также обещают северо-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление снизится в течение дня, но незначительно, а влажность воздуха составит 78%. В ночь с 19 на 20 июля воздух в городе прогреется до + 22 градусов, а днем - до + 27.

Ранее главный синоптик Северной столицы Александр Колесов сообщил, что жара в городе идет на спад. Днем температура дойдет до отметки + 30 градусов, но выше уже не поднимется.

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