В Петербурге жара начнет уходить

В Петербурге жара пойдет на спад.

В Санкт-Петербурге медленно, но верно падает высокая температура воздуха. В конце этой недели будет по-прежнему летняя погода, но высоких экстремальных температур.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что пик жары пройден.

В ближайшие дни будет тепло, но с кратковременными дождями и облачностью, поэтому к 30 градусам температура подбираться не будет. Александр Колесов

Северо-Западный Гидрометцентр сообщает, что с 20 на 21 июля в Северной столице будет 25-27 градусов, а ночью – 19-20 градусов. Ожидаются кратковременные дожди.