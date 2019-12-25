"Йокерит" проведет домашние матчи со СКА без зрителей

В столице Финляндии "армейцы" сыграют 21-го и 23-го марта

Финский "Йокерит" выступил с заявлением, что домашние матчи плей-офф Кубка Гагарина против СКА из Санкт-Петербурга клуб проведет без зрителей.

Решение было принято в связи с эпидемией коронавируса. В Финляндии установлен запрет на проведение больших спортивных мероприятий до конца мая.

"Правительство Финляндии просит отменить спортивные мероприятия, на которых собирается свыше 500 человек. Поэтому все оставшиеся матчи в плей-офф КХЛ "Йокерит" проведет без зрителей" - сообщается в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, первые матчи против "Йокерита" СКА проведет в Санкт-Петербурге - 17-го и 19-го марта. В Хельсинки команда Алексея Кудашова сыграет 21-го и 23-го марта.

Ранее стало известно, что НХЛ не будет прерывать регулярный сезон из-за коронавируса.

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