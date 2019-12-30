"Йцукен" и "пароль" вошли в число самых популярных паролей в России

Специалисты проанализировали более пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, которые попали в открытый доступ.

Самые популярные пароли у россиян по итогам минувшего года — слова "пароль", "йцукен" и "я". Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на исследование DeviceLock.

Специалисты проанализировали более пяти миллиардов уникальных пар логинов и паролей, которые попали в открытый доступ. Такие же пароли были популярны и в 2018 году. Также в топ-10 попали пароли "любовь", "привет", "наташа", "солнышко", "люблю", "андрей", "максим".

Специалисты отметили, что простые пароли популярны во всем мире. Самые популярные сочетания – 123456, qwerty, 1q2w3e.

Эксперты дали советы по защите от мошенничества с банкоматами.